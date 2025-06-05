ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове «звонит»

В то же время мнения россиян по поводу заявления Российской академии наук (РАН), по прогнозу которой ударение в слове «звонит» может переместиться на первый слог, разделились. Почти половина респондентов (44%) нейтрально относится к переносу ударения, при этом треть опрошенных (36%) негативно воспринимают такие изменения. При этом 16% россиян положительно принимают прогноз ученых РАН.