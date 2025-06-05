ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове «звонит»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Большинство россиян (74%) знают, что в слове «звонит» правильно ставить ударение на второй слог, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
При этом лишь 17% опрошенных ставят ударение на первый слог, а 7% граждан РФ считают оба варианта верными. Наибольшая доля респондентов, знающих правильную орфоэпию глагола «звонит» (82%), составили жители Москвы и Санкт-Петербурга.
В то же время мнения россиян по поводу заявления Российской академии наук (РАН), по прогнозу которой ударение в слове «звонит» может переместиться на первый слог, разделились. Почти половина респондентов (44%) нейтрально относится к переносу ударения, при этом треть опрошенных (36%) негативно воспринимают такие изменения. При этом 16% россиян положительно принимают прогноз ученых РАН.
По данным ВЦИОМ, почти все граждане РФ (97%) считают важным говорить и писать с соблюдением правил русского языка. Свыше половины россиян (52%) уверены, что нормой современного русского языка должно считаться то, что предписывают словари и языковеды. С ними несогласны 35% опрошенных, по мнению которых нормой языка должно стать то, как говорит большинство жителей России.
Как следует из результатов опроса аналитического центра, в 2025 году россияне оценивают свои знания русского языка на тройку (средний балл составил 3,9).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.