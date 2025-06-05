Мэр Кухарев высказался о ситуации с долгостроями в Минске

Мэр Владимир Кухарев на заседании исполкома, где рассматриваются меря по сокращению объемов сверхнормативного незавершенного строительства, высказался о ситуации с долгостроями в Минске, пишет БелТА.
Глава Мингорисполкома акцентировал внимание на том, что вопрос, касающийся долгостроев, находится на контроле у президента Беларуси.
— Глава государства неоднократно говорил о том, что строительство объектов необходимо завершать. 2025-й объявлен Годом благоустройства, — подчеркнул Владимир Кухарев.
По словам мэра, на территории Минска нужно навести полный порядок, завершить строительство всех оставшихся долгостроев и обеспечить снос тех объекты, которые не подлежат завершению.
— Навести на земле идеальный порядок. Все для этого есть, — заявил глава Мингорисполкома.
Кухарев подчеркнул, что давно необходимо переходить от разговор к действиям. И отметил, что на заседании присутствуют все заинтересованные, которые наделены полномочиями.
— И сегодня хотелось бы, чтобы мы услышали уже не просто обещания, а информацию о конкретных действиях, которые будут в установленные сроки завершены, потому что эта тема должна быть завершена, — отметил мэр Минска.
Владимир Кухарев обратил внимание, что ему хотелось бы конструктивного разговора, конкретных предложений, а также конструктивных и конкретных сроков завершения, которые будут занесены в решение Мингорисполкома.
— И дальше будет осуществлен контроль, — уточнил глава Мингорисполкома.
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