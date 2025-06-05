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Мэр Кухарев высказался о ситуации с долгостроями в Минске

Мэр Кухарев сказал, что ситуацию с долгостроями в Минске нужно решить до конца 2025.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Владимир Кухарев на заседании исполкома, где рассматриваются меря по сокращению объемов сверхнормативного незавершенного строительства, высказался о ситуации с долгостроями в Минске, пишет БелТА.

Глава Мингорисполкома акцентировал внимание на том, что вопрос, касающийся долгостроев, находится на контроле у президента Беларуси.

— Глава государства неоднократно говорил о том, что строительство объектов необходимо завершать. 2025-й объявлен Годом благоустройства, — подчеркнул Владимир Кухарев.

По словам мэра, на территории Минска нужно навести полный порядок, завершить строительство всех оставшихся долгостроев и обеспечить снос тех объекты, которые не подлежат завершению.

— Навести на земле идеальный порядок. Все для этого есть, — заявил глава Мингорисполкома.

Кухарев подчеркнул, что давно необходимо переходить от разговор к действиям. И отметил, что на заседании присутствуют все заинтересованные, которые наделены полномочиями.

— И сегодня хотелось бы, чтобы мы услышали уже не просто обещания, а информацию о конкретных действиях, которые будут в установленные сроки завершены, потому что эта тема должна быть завершена, — отметил мэр Минска.

Владимир Кухарев обратил внимание, что ему хотелось бы конструктивного разговора, конкретных предложений, а также конструктивных и конкретных сроков завершения, которые будут занесены в решение Мингорисполкома.

— И дальше будет осуществлен контроль, — уточнил глава Мингорисполкома.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что восемь из 13 долгостроев столицы Беларуси находятся в «Минск-Мир».

Кстати, первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026.

А еще Мингорисполком высказался про запрет рекламы на вагонах метро.

Тем временем белорусская певица Галина Шишкова обратилась к поклонникам с неожиданной просьбой: «Просто наслаждаясь одиночеством…».