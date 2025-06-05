Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове

В Ростове-на-Дону откроют Южное отделение Российской академии художеств. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Этого события ждали 17 лет. Сможем проводить в донской столице обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Южное представительство будет аккумулировать творческую и просветительскую деятельность художников, ученых, искусствоведов, — отмечает в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Отметим, это уже третий филиал академии в стране. На его размещение вместе с Ростовом-на-Дону претендовали Ставрополь, Краснодар и Северный Кавказ.
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