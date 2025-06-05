Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове

— Этого события ждали 17 лет. Сможем проводить в донской столице обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Южное представительство будет аккумулировать творческую и просветительскую деятельность художников, ученых, искусствоведов, — отмечает в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.