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Южное отделение Российской академии художеств откроют в Ростове

Врио главы Ростовской области сообщил о создании отделения Российской академии художеств.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону откроют Южное отделение Российской академии художеств. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Этого события ждали 17 лет. Сможем проводить в донской столице обучение и стажировки по профессиональной живописи, графике, скульптуре. Южное представительство будет аккумулировать творческую и просветительскую деятельность художников, ученых, искусствоведов, — отмечает в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Отметим, это уже третий филиал академии в стране. На его размещение вместе с Ростовом-на-Дону претендовали Ставрополь, Краснодар и Северный Кавказ.

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