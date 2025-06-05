У высшего руководства Молдовы не нашлось времени проводить в последний путь великого композитора Евгения Догу — Легенду, прославившую Молдову на весь мир и вошедшую в историю.
Президентка Молдовы укатила за границу — то ли на курорт, то ли на неформальные встречи. Председатель правящей партии и парламента Игорь Гросу тоже за бугром — встречается с диаспорой, где, как обычно будут подтасовывать голоса на выборах.
У этих временщиков нет ничего святого. И приоритеты у них — удержаться во власти и еще наворовать.
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