Почему «семьесберегающий» подход к сиротству уже приводит к трагедиям

Но скажите мне, пожалуйста, когда вы в последний раз видели пример злоупотребления опекой? Ну, чтобы забрали ребенка из хороших условий? Или — в целях шантажа. Время от времени появляются крики о том, что у очередной «хорошей» мамы забирают детей якобы за оборванные обои или тесноту в квартире, но начнешь выяснять подробности и узнаешь, что у мамы семеро, все от разных героев, живут в одной комнате в коммуналке. Семь детей в коммуналке и ежегодная смена любовников — это не повод для изъятия? А родители-наркоманы — тоже не повод? Нужно еще и к другим наркоманам в рехаб ребенка сунуть, который и дома натерпелся? Чтобы он пожил среди чужих алкашей, наркоманов, уголовников?