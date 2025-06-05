Всего один важный признак: приморцам подсказали, как определить сладость клубники

Клубника является самой долгожданной летней ягодой, которой любят лакомиться и взрослые, и дети. Специалисты Роспотребнадзора поделились с жителями Приморья советами по выбору клубники, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал регионального надзорного ведомства.
Чтобы точно не ошибиться и не купить «кислятину», которую в рот не возьмешь, важно обратить внимание на несколько важных характеристик клубники. Во-первых, нужно посмотреть на внешний вид ягод — они должны быть сухими, однородного насыщенного цвета, с хорошими зелеными листьями. Во-вторых, поверхность ягод должна быть блестящей и гладкой, без следов повреждений. И, в-третьих, стоит обратить внимание на запах — спелая клубника источает насыщенный ягодный аромат.
Есть небольшая хитрость, которая поможет определить сладость клубники. Нужно присмотреться к ягодам — если между листиками и красной мякотью есть расстояние, то они точно будут сладкими. А если листики плотно прилегают к ягодам, то с большой долей вероятности они будут кислить.