Всего один важный признак: приморцам подсказали, как определить сладость клубники

Чтобы точно не ошибиться и не купить «кислятину», которую в рот не возьмешь, важно обратить внимание на несколько важных характеристик клубники. Во-первых, нужно посмотреть на внешний вид ягод — они должны быть сухими, однородного насыщенного цвета, с хорошими зелеными листьями. Во-вторых, поверхность ягод должна быть блестящей и гладкой, без следов повреждений. И, в-третьих, стоит обратить внимание на запах — спелая клубника источает насыщенный ягодный аромат.