В России вышел фильм с Томом Хиддлстоном «Жизнь Чака» по Стивену Кингу

Мы все умрем. Лучше не знать, как и когда именно, но сам этот факт принять необходимо. Смерть придает жизни форму. Не столь важно, как и зачем мы здесь оказались. И где это — здесь; пространство, как и время, вещь относительная. Может быть, мы всего лишь объемные образы в чьем-то умирающем разуме, загадочным образом наделенные сознанием, но не способные осознать свою природу. «Что делать будем? — Наслаждаться моментом», — советовали в «Вечном сиянии чистого разума». Иного решения у Кинга и Флэнагана в общем-то нет. Как говорил Человек-Овца у Мураками, «обязательно нужно танцевать»: «Мало того: танцевать очень здорово и никак иначе. Так, чтобы все на тебя смотрели. Так что — танцуй. Пока играет музыка — танцуй». С этим Кинг и Флэнаган тоже согласны.