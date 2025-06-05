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Синоптики предупредили белорусов о жаре до +32 и ливнях с градом 6 июня

Синоптики сказали про сильные ливни и +32 в Беларуси 6 июня, в пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили белорусов о жаре до +32 и ливнях с градом 6 июня, в пятницу, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, за погодные условия в стране 6 июня будут отвечать атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, которая распространяется с юго-запада. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Синоптики добавляют, что на большей части территории Беларуси в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы. А в отдельных районах при грозах возможны сильные ливни, а днем — град. В ночные и утренние часы местами вероятен туман.

Ветер окажется юго-западный, а днем в момент гроз ожидается шквалистое усиление ветра. Ночью температура воздуха составит от +14 до +20 градусов. Днем синоптики обещают от +23 до +29 градусов. По юго-востоку страны воздух прогреется от +30 до +32 градусов.

Кстати, МЧС вынесло предупреждения из-за ливней, града и шквалистого ветра 15−20 м/с в Беларуси на 5 июня: «Не выходить на улицу».

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