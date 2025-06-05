Синоптики предупредили белорусов о жаре до +32 и ливнях с градом 6 июня, в пятницу, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, за погодные условия в стране 6 июня будут отвечать атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, которая распространяется с юго-запада. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Синоптики добавляют, что на большей части территории Беларуси в пятницу пройдут кратковременные дожди, грозы. А в отдельных районах при грозах возможны сильные ливни, а днем — град. В ночные и утренние часы местами вероятен туман.
Ветер окажется юго-западный, а днем в момент гроз ожидается шквалистое усиление ветра. Ночью температура воздуха составит от +14 до +20 градусов. Днем синоптики обещают от +23 до +29 градусов. По юго-востоку страны воздух прогреется от +30 до +32 градусов.
Кстати, МЧС вынесло предупреждения из-за ливней, града и шквалистого ветра 15−20 м/с в Беларуси на 5 июня: «Не выходить на улицу».
Также мы писали, что белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция.
Тем временем «Минсктранс» сказал, когда включат кондиционеры в автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях.