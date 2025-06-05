Сильные дожди обрушатся на юг Челябинской области 6 июня, на подходе — жара

По информации синоптиков, в пятницу при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, на юге — сильные, грозы. Ветер северной четверти: на севере его скорость 3−8 м/с, на юге ночью — также, а днем — 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6 июня ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 6, днем — 19−24.
В субботу и воскресенье при переменной облачности преимущественно без осадков. Температура воздуха 7 июня ночью плюс 8−13, в горах и низинах — до 3, днем — 22−27; 8 июня ночью плюс 6−11, днем — 24−29.
Что касается ветра, то в субботу он будет дуть с северо-востока со скоростью 3−8 м/с, днем порывы будут достигать 14 м/с, а в воскресенье ветер ожидается восточной четверти 3−8 м/с.
Погоду выходных определит антициклон, до 12 июня ожидается повышение температуры ночью до 10−15, днем- до 25−30 при незначительных локальных дождях.