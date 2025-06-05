Сильные дожди обрушатся на юг Челябинской области 6 июня, на подходе — жара

По информации синоптиков, в пятницу при переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди, на юге — сильные, грозы. Ветер северной четверти: на севере его скорость 3−8 м/с, на юге ночью — также, а днем — 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6 июня ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 6, днем — 19−24.