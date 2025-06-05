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Выборы губернатора Ростовской области назначили на 14 сентября 2025 года

Дату выборов губернатора объявили в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

5 июня в Ростовской области окончательно утвердили дату выборов губернатора. Голосование состоится 14 сентября 2025 года, это решение утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

— Решение о назначении выборов главы региона принимается донским парламентом в определенный срок — не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, — сообщили в пресс-службе ЗСРО.

Напомним, в соответствии с федеральным законом днем выборов должно быть второе воскресенье сентября того года, в котором истекает срок полномочий главы региона.

Председатель Донского парламента Александр Ищенко озвучил, что 14 сентября также состоятся дополнительные депутатские выборы по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13. Их организуют после досрочного прекращения полномочий Владимира Ревенко, ставшего заместителем губернатора Ростовской области.

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