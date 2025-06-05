Власти Самары хотят отметить автобусный маршрут № 80

В Самаре могут отменить один из автобусных маршрутов. Проект внесения соответствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов подготовили в мэрии. Речь идет про автобус № 80, который ездит от железнодорожного вокзала до «Волгаря» и обратно.
В пояснительной записке к документу говорится, что в департамент транспорта Самары пришло заявление от перевозчика о том, что его свидетельство на перевозки прекращается. Власти два раза в 2025 году пытались найти нового перевозчика, но ни одной заявки так и не получили.
Ранее маршрут № 80 планировали сделать льготным и продлить до Авроры, но этого не произошло. Какова дальнейшая судьба маршрута, пока не известно.