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Власти Самары хотят отметить автобусный маршрут № 80

В реестр муниципальных маршрутов Самары могут внести изменения.

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Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут отменить один из автобусных маршрутов. Проект внесения соответствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов подготовили в мэрии. Речь идет про автобус № 80, который ездит от железнодорожного вокзала до «Волгаря» и обратно.

В пояснительной записке к документу говорится, что в департамент транспорта Самары пришло заявление от перевозчика о том, что его свидетельство на перевозки прекращается. Власти два раза в 2025 году пытались найти нового перевозчика, но ни одной заявки так и не получили.

Ранее маршрут № 80 планировали сделать льготным и продлить до Авроры, но этого не произошло. Какова дальнейшая судьба маршрута, пока не известно.