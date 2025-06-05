В Иркутской области выпускники сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранному

— Более трех с половиной тысяч одиннадцатиклассников пришли сегодня на 60 пунктов проведения экзаменов, чтобы пройти итоговые испытания по предметам по выбору: биологии, географии и иностранным языкам. Надеюсь, что большинство из участников ЕГЭ будут довольны своими результатами. В любом случае, экзаменационный марафон перешел за экватор, поэтому желаю всем сил, терпения и уверенности в себе, — сказал министр образования региона Максим Парфенов.