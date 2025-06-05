В Иркутской области выпускники сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранному

5 июня в Иркутской области прошли очередные экзамены в рамках основного периода ЕГЭ. Выпускники продемонстрировали свои знания по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Более трех с половиной тысяч одиннадцатиклассников пришли сегодня на 60 пунктов проведения экзаменов, чтобы пройти итоговые испытания по предметам по выбору: биологии, географии и иностранным языкам. Надеюсь, что большинство из участников ЕГЭ будут довольны своими результатами. В любом случае, экзаменационный марафон перешел за экватор, поэтому желаю всем сил, терпения и уверенности в себе, — сказал министр образования региона Максим Парфенов.
Наибольший интерес традиционно вызвал английский язык, который сдавали 1,2 тысячи человек. Среди других языковых экзаменов 8 участников выбрали китайский, 2 — немецкий и 1 — французский языки. Иностранные языки сдаются в два этапа: сегодня прошла письменная часть, а устные испытания запланированы на 10 и 11 июня.
Параллельно около двух тысяч школьников проверяли свои знания по биологии, а 460 выпускников сдавали географию. На выполнение заданий по биологии отводилось 3 часа 55 минут, по географии — 3 часа. Результаты всех сегодняшних экзаменов будут известны не позднее 25 июня.