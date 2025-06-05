В Самаре студент разработал программу для проверки уголовных дел

При этом она считает, что программа может быть полезна не только для прокуроров, но и для руководителей следственных органов и судов. Электронный помощник пригодится следователям при принятии решения о согласовании обвинительного заключения, а судьям — при подготовке к судебному заседанию, оценке имеющихся сведений для вынесения приговора.