Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики Эдуард Волков

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» (2008 год), академик Российской академии наук Эдуард Волков, сообщили ТАСС в РАН.
«К сожалению, из жизни ушел Эдуард Петрович Волков. Для российской и мировой науки это серьезная потеря», — сказал представитель академии наук.
«Эдуарда Петровича Волкова знали и высоко ценили как талантливого ученого, авторитетного специалиста в области энергетики. Он посвятил жизнь развитию науки и достиг в ней больших успехов, исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, проанализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев. Его научные труды легли в основу создания важнейших для отечественной энергетики установок и предприятий», — сказал ТАСС президент РАН Геннадий Красников.
Волков исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, при его участии была запущена экспериментальная установка, перерабатывающая сотни тонн горючих сланцев в сутки.