Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики Эдуард Волков

«Эдуарда Петровича Волкова знали и высоко ценили как талантливого ученого, авторитетного специалиста в области энергетики. Он посвятил жизнь развитию науки и достиг в ней больших успехов, исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, проанализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев. Его научные труды легли в основу создания важнейших для отечественной энергетики установок и предприятий», — сказал ТАСС президент РАН Геннадий Красников.