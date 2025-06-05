Грибок, потница, раздражение. Как избежать проблем с кожей и телом летом

Если вы много потеете, занимаетесь спортом или проводите день на пляже, душ можно принимать и чаще — главное, чтобы вода была не слишком горячей, а средства для мытья — мягкими, без агрессивных ПАВ. Чрезмерное использование мыла может пересушить кожу, поэтому иногда достаточно просто освежающего душа без геля.