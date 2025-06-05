Российская система ИИ ускорит создание долговечных твердотельных аккумуляторов

Как отмечают математики и материаловеды, твердотельные аккумуляторы представляют собой перспективную альтернативу традиционным литиевым батареям с жидким или гелеобразным электролитом. В теории они могут увеличить запас хода электромобилей примерно в полтора раза и значительно повысить пожаробезопасность, однако пока они не нашли широкого применения из-за того, что ни один из твердых электролитов не удовлетворяет всем техническим требованиям.