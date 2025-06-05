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Прокуратура Красноярского края вернула гектары леса в государственную собственность

В Красноярском крае прокуратура восстановила государственные права на лесной массив, предотвратив незаконный захват земель вокруг озера БольшогоКак сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в декабре 2024 года администрация Шарыповского муниципального округа незаконно передала участок площадью 50 гектаров компании «Ужурский сервисцентр» для создания туристической инфраструктуры — строительства базы отдыха.

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В Красноярском крае прокуратура восстановила государственные права на лесной массив, предотвратив незаконный захват земель вокруг озера Большого.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в декабре 2024 года администрация Шарыповского муниципального округа незаконно передала участок площадью 50 гектаров компании «Ужурский сервисцентр» для создания туристической инфраструктуры — строительства базы отдыха.

Однако у новых владельцев были иные намерения: они разделили участок на несколько частей и начали его распродажу. На территории появились небольшие строения и заборы, что ограничивало доступ местных жителей к берегу озера.

В ответ на это прокуратура инициировала судебное разбирательство, которое признало иск обоснованным. Теперь отдыхающие снова смогут беспрепятственно пользоваться живописными берегами озера.