Прокуратура Красноярского края вернула гектары леса в государственную собственность

В Красноярском крае прокуратура восстановила государственные права на лесной массив, предотвратив незаконный захват земель вокруг озера Большого.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в декабре 2024 года администрация Шарыповского муниципального округа незаконно передала участок площадью 50 гектаров компании «Ужурский сервисцентр» для создания туристической инфраструктуры — строительства базы отдыха.
Однако у новых владельцев были иные намерения: они разделили участок на несколько частей и начали его распродажу. На территории появились небольшие строения и заборы, что ограничивало доступ местных жителей к берегу озера.
В ответ на это прокуратура инициировала судебное разбирательство, которое признало иск обоснованным. Теперь отдыхающие снова смогут беспрепятственно пользоваться живописными берегами озера.