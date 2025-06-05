В Перми открылась III Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию и ТОСам

Сегодня, 5 июня, в Перми началась двухдневная III Всероссийская конференция «Инициативное бюджетирование и территориальное общественное самоуправление». Участие в конференции принял глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Губернатор поздравил участников конференции с 35-летием движения ТОС в регионе и подчеркнул, что развитие ТОСов — это одно из лучших воплощений местного самоуправления, ведь люди сами проявляют инициативу, и происходит ее реализация: «Местные жители более бережно относятся к сделанному, а мы понимаем, что то, что сделано, действительно нужно людям, проживающим на территории. Вчера мы поддержали 15 проектов школьников по развитию школ и поселков. Тем самым воспитываем у молодых людей, школьников стремление проявлять инициативу». Дмитрий Махонин отметил, что созданный ресурсный центр поддержки ТОСов является важным инструментом: «Обращаюсь к коллегам, главам муниципалитетов — необходимо создавать местные ресурсные центры, поддерживающие движения ТОС».
За последние годы в Пермском крае организована целая инфраструктура поддержки общественных инициатив. Каждый год проводятся краевые конкурсы инициативного бюджетирования и «Лидеры общественного самоуправления», на уровне муниципалитетов проходят конкурсы инициативных проектов, например, в Перми это конкурс «Город — это мы».
Ресурсный центр поддержки ТОС Пермского края во время конференции проведёт для участников мероприятия консультации по любым вопросам деятельности ТОС. Специалисты Управления Минюста России по Пермскому краю расскажут о регистрации НКО и проведении проверок в отношении их.
За последние четыре года в рамках инициативного бюджетирования поддержано около тысячи проектов прикамцев. Из бюджета Пермского края на эти цели направлено более 1 млрд рублей, из которых более 133 млн — это помощь для реализации проектов, с которыми выступили ТОСы. За четыре года поддержано 158 инициатив ТОС. Кроме того, в основу проекта «Комфортный край» положены в том числе предложения и инициативы ТОСов.
Количество ТОСов в Прикамье постоянно растет. Сегодня в 41 территории Пермского края действуют уже 678 ТОСов. Для них открываются новые общественные центры, которые становятся точками сбора активных прикамцев, здесь зарождаются новые социально значимые проекты и инициативы.
В краевом минтерразвития пояснили, что сегодня ТОСы Прикамья — это связующее звено между органами власти и местными жителями. Вместе с краевой властью они работают над развитием родного региона, он преображается и становится комфортным для жизни.
Дмитрий Махонин вручил Благодарственные письма губернатора Пермского края за вклад в развитие территориального общественного самоуправления в регионе, активную плодотворную деятельность шести самым активным ТОС города Перми, а также заслуженные награды победителям краевого конкурса «Лидеры общественного самоуправления». В число 35 награжденных попали лучшие ТОСы и сельские старосты.
За два дня на площадках конференции побывают около 600 гостей из 36 регионов страны. Участники мероприятия смогут обменяться опытом интеграции территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования в России, а также опытом формирования условий для развития ТОС и инициативного бюджетирования как механизмов устойчивого развития территорий. Второй день конференции будет иметь выездной формат: участники посетят общественные центры ТОСов Перми и увидят лучшие практики инициативного бюджетирования в городе.