В Перми открылась III Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию и ТОСам

Губернатор поздравил участников конференции с 35-летием движения ТОС в регионе и подчеркнул, что развитие ТОСов — это одно из лучших воплощений местного самоуправления, ведь люди сами проявляют инициативу, и происходит ее реализация: «Местные жители более бережно относятся к сделанному, а мы понимаем, что то, что сделано, действительно нужно людям, проживающим на территории. Вчера мы поддержали 15 проектов школьников по развитию школ и поселков. Тем самым воспитываем у молодых людей, школьников стремление проявлять инициативу». Дмитрий Махонин отметил, что созданный ресурсный центр поддержки ТОСов является важным инструментом: «Обращаюсь к коллегам, главам муниципалитетов — необходимо создавать местные ресурсные центры, поддерживающие движения ТОС».