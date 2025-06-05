Популярная у белорусских туристов страна ЕС может перейти на евро с января 2026

Премьер-министр уточнил, что с названной даты будут начаты определенные действия в соответствии с законом, который был принят в 2024 года Народным собранием Болгарии о введении евро в республике. Сказано, что через месяц после официального утверждения решения о вступлении Болгарии в еврозону, цену на товары станут обозначать в двух валютах: болгарских левах и евро.