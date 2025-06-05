Популярная у белорусских туристов страна ЕС может перейти на евро с января 2026

Популярная у белорусских туристов страна ЕС может перейти на евро с 1 января 2026 года. Подробности рассказал премьер-министр Болгарии Росен Желязков, передает ТАСС.
По его словам, Болгария рассчитывает перейти на евро к 1 января 2026 года. Премьер-министр добавил, что это будет формализовано решениями, принятыми 8 июня, решениями Европейского парламента, Совета Европейского союза.
— С этими решениями будет официально запущен процесс введения евро с 1 января 2026 года, — пояснил Росен Желязков.
Премьер-министр уточнил, что с названной даты будут начаты определенные действия в соответствии с законом, который был принят в 2024 года Народным собранием Болгарии о введении евро в республике. Сказано, что через месяц после официального утверждения решения о вступлении Болгарии в еврозону, цену на товары станут обозначать в двух валютах: болгарских левах и евро.
Говорится, что Еврокомиссия сделала заявление о том, что Болгария выполнила все критерии, которые позволяют стране вступить в еврозону с начала 2026 года.
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