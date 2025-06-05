У жителя Хабаровска арестовали Lexus за долги по алиментам

Когда уговоры не работают, в дело идут более действенные меры. Судебные приставы нашли способ заставить жителя Хабаровска вспомнить о родительских обязанностях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
После развода мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание двух детей — 16-летнего сына и 14-летней дочери. Однако свои обязательства он исполнял нерегулярно. Общая сумма долга превысила 540 тысяч рублей.
Сотрудники службы судебных приставов ограничили мужчину в выезде за границу, запретили сделки с недвижимостью и арестовали счета.
«На личном приеме должник пожаловался на финансовые трудности. Но пристав установил, что у мужчины есть дорогой автомобиль Lexus. Хабаровчанин попытался скрыть машину, однако это не помогло», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Приставы нашли иномарку и наложили на нее арест. Мужчину предупредили: в случае неуплаты задолженностей в течение 10 дней, имущество будет передано на реализацию.