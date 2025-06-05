У жителя Хабаровска арестовали Lexus за долги по алиментам

«На личном приеме должник пожаловался на финансовые трудности. Но пристав установил, что у мужчины есть дорогой автомобиль Lexus. Хабаровчанин попытался скрыть машину, однако это не помогло», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.