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Жители Калининграда потребовали парковку на Летнем озере

Жители Калининграда жалуются на отсутствие парковки на Летнем озере.

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В этом году ее обустраивать не планируют.

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в ответ на жалобы жителей представители администрации города ответили, что на участке от Коммунистической до Иртышской полностью заменят асфальтовое покрытие, однако обустройство парковки на территории не предусмотрено.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Черняховске на Калининградской улице начали обустраивать парковку. Она появится между домами 15 и 17. Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».