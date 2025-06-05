Жители Калининграда потребовали парковку на Летнем озере

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в ответ на жалобы жителей представители администрации города ответили, что на участке от Коммунистической до Иртышской полностью заменят асфальтовое покрытие, однако обустройство парковки на территории не предусмотрено.