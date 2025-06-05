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В ночь на пятницу в Калининградской области на несколько часов перекроют движение на трассе до границы с Литвой

Ограничения начнут действовать с 22:00.

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В ночь на пятницу в Калининградской области на несколько часов перекроют движение на трассе до границы с Литвой. Об этом сообщает ГАИ региона.

«В связи с производством работ по монтажу (установке) пролётного строения надземного пешеходного перехода на 40,7 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой», Госавтоинспекция информирует о введении временных ограничений на указанном участке с 22:00 четверга, 5 июня, до 2:00 пятницы, 6 июня", — говорится в сообщении.

Объехать участок можно будет на 38 км трассы (съезд с транспортной развязки в сторону гор. Гвардейска на автомобильную дорогу Гвардейск — Забарье) и на 40,7 км дороги (съезд на пос. Солдатово). Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В Чернышевском из-за плановых работ на литовской стороне в 24 мая наблюдались задержки при прохождении границы.