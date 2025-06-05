В ночь на пятницу в Калининградской области на несколько часов перекроют движение на трассе до границы с Литвой

Объехать участок можно будет на 38 км трассы (съезд с транспортной развязки в сторону гор. Гвардейска на автомобильную дорогу Гвардейск — Забарье) и на 40,7 км дороги (съезд на пос. Солдатово). Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.