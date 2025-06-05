К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. К 2030 году все населённые пункты в РФ с численностью от 100 человек планируется обеспечить высокоскоростным Интернетом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населённые пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», — сказала политик на пленарном заседании Форума тружеников села.
По ее словам, очень важно завершить процесс цифровизации села. В современном мире без интернета — как без электричества. «Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодёжь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета», — отметила Матвиенко.