В Хабаровском крае запретили посещение лесов

С 4 по 25 июня в Хабаровском крае действует полный запрет на пребывание в лесах. Это связано с ухудшением пожарной обстановки. В регионе официально введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Министерство лесного хозяйства сообщило, что жителям запрещено заходить в лес и въезжать туда на транспорте. Исключение сделано только для арендаторов участков и сотрудников, участвующих в тушении пожаров.
Жителей просят соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью. В случае обнаружения лесных пожаров нужно сообщить об этом по телефону лесной охраны —