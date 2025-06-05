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В Хабаровском крае запретили посещение лесов

В регионе действует режим ЧС.

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Источник: Комсомольская правда

С 4 по 25 июня в Хабаровском крае действует полный запрет на пребывание в лесах. Это связано с ухудшением пожарной обстановки. В регионе официально введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Министерство лесного хозяйства сообщило, что жителям запрещено заходить в лес и въезжать туда на транспорте. Исключение сделано только для арендаторов участков и сотрудников, участвующих в тушении пожаров.

Жителей просят соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью. В случае обнаружения лесных пожаров нужно сообщить об этом по телефону лесной охраны — 8 (800) 100−94−00. Звонок бесплатный.