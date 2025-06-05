В Хабаровском крае запретили посещение лесов

С 4 по 25 июня в Хабаровском крае действует полный запрет на пребывание в лесах. Это связано с ухудшением пожарной обстановки. В регионе официально введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.