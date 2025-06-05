Какаду помешал запуску космической ракеты в Австралии

Попугай-какаду мог помешать запуску первой космической ракеты австралийского производства. Пернатого диверсанта поймали с поличным. На видео попало, как птица клюет электропровода на стартовой площадке, пишет news.com.au.
Изначально запуск 23-метровой ракеты Eris компании Gilmour Space Technologies был запланирован на 15 мая с космодрома Боуэн австралийского Квинсленда. Но его отменили из-за проблем в системе поддержки с Земли. Другой запуск должен был состояться на следующий день, но и его пришлось отменить из-за неполадок с электричеством.
«Мы не заявляем, что это первопричина проблем с электроэнергией, но и не исключаем этого», — прокомментировали в компании покушение попугая на проводку.