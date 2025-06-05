Почему школы Дальнего Востока остаются без учителей: ответ экспертов

«В Сахалинской области средняя заработная плата учителя за последние пять лет значительно увеличилась: за 2024 год — 128 599 ₽ с ростом к 2023 г. на 19%, за 2023 год — 108 071 ₽ с ростом к 2022 г. на 8,6%, за 2022 год — 99 505 ₽ с ростом к 2021 г. на 5,2%, за 2021 год — 94 557 ₽ с ростом к 2020 г. на 0,7%, за 2020 год — 93 911 ₽. Заработная плата учителя зависит от педагогической нагрузки, квалификационной категории, уровня образования и выслуги лет. Учебный предмет на заработную плату не влияет», — сообщили в Министерстве образования Сахалинской области.