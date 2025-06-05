Почему школы Дальнего Востока остаются без учителей: ответ экспертов

«В настоящее время в отрасли образования края трудится более 11 тыс. педагогов, из которых 1426 молодых специалистов. В регионе сохраняется проблема нехватки педагогических кадров, на текущий момент в школах региона открыто 234 вакансии, основной дефицит в учителя математики — 38 вакансий, учителя русского языка и литературы — 38 вакансий, учителя начальных классов — 37 вакансий и учителя иностранных языков — 34 вакансии. В период с 2020 года дефицит кадров уменьшился более чем на 39%: по данным статистического наблюдения ОО1 в 2020 году было 379 вакансий», — сообщили в ответе на запрос «ФедералПресс» в Министерстве образования Приморского края.
Статистика по Дальнему Востоку и другим регионам часто демонстрирует расхождение с общей оценкой ситуации. Например, в Приморье, по официальным данным, не хватает 234 учителей, при этом с 2020 года дефицит там сократился на 39%. Сахалинская область показывает положительную динамику: потребность в педагогах снизилась с 8,3% (325 чел.) в 2021 году до 3,9% (159 чел.) в 2024-м. Власти Сахалина также отмечают высокую среднюю зарплату учителей — 128,5 тыс. рублей, что значительно выше средних показателей по стране.
«В Сахалинской области средняя заработная плата учителя за последние пять лет значительно увеличилась: за 2024 год — 128 599 ₽ с ростом к 2023 г. на 19%, за 2023 год — 108 071 ₽ с ростом к 2022 г. на 8,6%, за 2022 год — 99 505 ₽ с ростом к 2021 г. на 5,2%, за 2021 год — 94 557 ₽ с ростом к 2020 г. на 0,7%, за 2020 год — 93 911 ₽. Заработная плата учителя зависит от педагогической нагрузки, квалификационной категории, уровня образования и выслуги лет. Учебный предмет на заработную плату не влияет», — сообщили в Министерстве образования Сахалинской области.
Главной причиной нежелания выпускников идти в школы, особенно на Дальний Восток, Дмитрий Казаков и другие эксперты называют низкие зарплаты. При стандартной нагрузке (ставка — 18 уроков в неделю) зарплата во многих регионах приближается к МРОТ. По данным Росстата на январь 2025 года, средняя зарплата в образовании (63,05 тыс. руб.) существенно ниже средней по стране (88,9 тыс. руб.). В дальневосточных и других регионах (кроме Сахалина) средняя зарплата учителя варьируется в пределах 45−85 тыс. рублей. Например, в Приморье около 57 тыс. рублей.
Какая статистика наблюдается в других регионах России, «ФедералПресс» рассказывает в большом материале. Специалисты рассказали, можно ли решить кадровый дефицит в сфере образования.