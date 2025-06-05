Омичам рассказали, когда ждать детские пособия в июне 2025 года

Так, 3 июня на банковские счета и карты омичам уже поступило единое пособие на детей от 0 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также дополнительные выплаты на детей до 3 лет. Среди них — «путинские» выплаты на первенца, пособия на ребенка военнослужащего и «чернобыльские выплаты» для семей, проживающих на территориях с радиоактивным загрязнением. Те, кто получает эти выплаты через отделения Почты России, смогут получить их по графику не позднее 25 июня.