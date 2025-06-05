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Омичам рассказали, когда ждать детские пособия в июне 2025 года

Из-за выходных и праздничных дней сроки выплат были скорректированы.

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Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд России напомнил омичам о сроках выплаты детских пособий в июне. В этом месяце средства будут перечислены за май, а график выплат составлен с учетом установленных расчетных дней.

Так, 3 июня на банковские счета и карты омичам уже поступило единое пособие на детей от 0 до 17 лет, выплаты беременным женщинам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также дополнительные выплаты на детей до 3 лет. Среди них — «путинские» выплаты на первенца, пособия на ребенка военнослужащего и «чернобыльские выплаты» для семей, проживающих на территориях с радиоактивным загрязнением. Те, кто получает эти выплаты через отделения Почты России, смогут получить их по графику не позднее 25 июня.

5 июня будет произведено перечисление средств из материнского капитала на детей до 3 лет. А 6 июня работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Обычно эта выплата приходит 8-го числа, но в июне дата сдвинута из-за выходного дня.

СФР подчеркивает, что все сроки выплат строго соблюдаются, и родители могут планировать свои расходы, зная точные даты перечисления средств.