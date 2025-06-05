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Строительство Иркутской городской поликлиники № 15 готово на 70%

Работы планируют завершить в декабре 2025 года.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжают строительство городской поликлиники № 15. Она готова уже на 70%. Работы реализуют по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и в рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, медицинское учреждение рассчитано на 332 взрослых и 167 маленьких пациентов в день. На возведение здания выделено более двух миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.

— Строительство нового здания идет по графику, на объекте трудится 83 специалиста. Когда работы завершатся, в предместье Рабочее появится современное медицинское учреждение, в котором будет комфортно как медикам, так и пациентам, — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.

Продолжаются работы по внутренней отделке, прокладке инженерных сетей и благоустройству территории. Впереди предстоит отделка внутри помещения, проложить инженерные сети и благоустроить внешний вид территории.

Параллельно по региональной программе в городе строят детскую поликлинику № 10, медучрежение для малышей в Хомутово, в поселке Усть-Ордынский, и поликлинику в Маркова.