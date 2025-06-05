В Ростове организовали XI Донской юридический форум

Спикер донского парламента добавил, что в Ростовской области уже начали работу по обновлению законодательства о местном самоуправлении. Предварительно, должны изменить около 120 областных законов. Кроме того, в соответствие должны привести около тысячи нормативных правовых актов областных органов власти.