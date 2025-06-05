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В Ростове организовали XI Донской юридический форум

На форуме в Ростове обсудили новый закон о принципах организации местного самоуправления.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону организовали ХI Донской юридический форум, посвященный вопросам эффективности правового регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Первой в рамках форума провели научно-практическую конференцию. Ключевой темой стал новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», вступающий в силу 19 июня 2025 года.

В пленарном заседании принял участие председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Парламентарий отметил, что новый закон логично следует из поправок в Конституцию России от 2020 года.

— Наша задача — воспользоваться возможностями федерального закона, чтобы сделать муниципальный уровень власти в регионе более самодостаточным, — подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер донского парламента добавил, что в Ростовской области уже начали работу по обновлению законодательства о местном самоуправлении. Предварительно, должны изменить около 120 областных законов. Кроме того, в соответствие должны привести около тысячи нормативных правовых актов областных органов власти.

Сенатор от Законодательного собрания Ростовской области Василий Голубев предложил направить в Совет Федерации рекомендации, озвученные на площадках форума.

— Мы с коллегами-сенаторами возьмем в работу предложения и выберем из них наиболее интересные и перспективные, — пообещал Василий Голубев.

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