Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская клининговая компания лишила своих сотрудников сотен тысяч рублей

В Уфе клининговая фирма задолжала сотрудникам 650 тысяч рублей.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовное дело против руководства ООО «Урал и Ко» за невыплату заработной платы. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомств, компания с июля 2023 года не выплачивала зарплату 31 сотруднику, накопив задолженность свыше 650 тысяч рублей. Несмотря на поступление на счета организации более трех миллионов рублей, директор преднамеренно направлял средства на другие цели, игнорируя обязательства перед работниками.

В настоящее время принимаются меры для скорейшего погашения задолженности перед сотрудниками.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.