Уфимская клининговая компания лишила своих сотрудников сотен тысяч рублей

По данным ведомств, компания с июля 2023 года не выплачивала зарплату 31 сотруднику, накопив задолженность свыше 650 тысяч рублей. Несмотря на поступление на счета организации более трех миллионов рублей, директор преднамеренно направлял средства на другие цели, игнорируя обязательства перед работниками.