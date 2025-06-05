В Самаре пройдет лекция о влияниях европейского модерна на местную архитектуру

11 июня в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится лекция «Корни самарского модерна» (12+). Читать лекцию будет градозащитник и историк архитектуры Армен Арутюнов. Вход свободный.
На лекции будут рассмотрены архитектурные параллели между Самарой и европейскими городами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Берлин, Вена, Брюссель и Хельсинки. Аудитории расскажут, какие произведения столичных и европейских мастеров служили источником вдохновения для самарских архитекторов, как интерпретировались идеи «нового стиля» и какую ценность представляет самарский модерн.
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню модерна.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить свежих новостей по Самаре и Самарской области! А также читайте наши материалы в Дзене.