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Мэр Уфы рассказал, как преобразится улица Черышевского

В Уфе началось благоустройство улицы Черышевского.

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Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях рассказал, как в ближайшее время преобразится улица Черышевского. Сейчас здесь расширяют тротуары и создают пространство для прогулок с комплексным озеленением.

Как отметил градоначальник, рассматриваются варианты организации летних террас для кафе и ресторанов, которые должны гармонично вписаться в обновленный облик улицы.

В своей публикации Мавлиев отдельное внимание уделил территории у кинотеатра «Родина». После благоустройства здесь сквера в прошлом году чиновники поставили задачу «оживить» территорию. Среди возможных вариантов — проведение художественных выставок под открытым небом или организация патриотических мероприятий.

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