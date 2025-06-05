За год работы Экопункта ПРО ТКО пермяки сдали на переработку более 39 тонн вторсырья

Напомним, экопункт находится в Индустриальном районе, в ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) и работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Расценки на вторсырье размещены в группе ВКонтакте «Экопункт у Планеты/АО “ПРО ТКО”». Вознаграждение за сдачу вторичного сырья также можно направить на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО — пополнить можно не только собственный лицевой счет, но и любой другой.