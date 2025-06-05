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За год работы Экопункта ПРО ТКО пермяки сдали на переработку более 39 тонн вторсырья

Пермский региональный оператор ТКО подвел итоги первого года работы Экопункта по приему вторичных материальных ресурсов с экопространством для занятий, мастер-классов и просветительских мероприятий.

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Пермский региональный оператор ТКО подвел итоги первого года работы Экопункта по приему вторичных материальных ресурсов с экопространством для занятий, мастер-классов и просветительских мероприятий.

С мая прошлого года до 3 июня горожане за вознаграждение и безвозмездно сдали на переработку более 39,4 тонны полезных отходов. Они благодаря пермякам вернутся во вторичный оборот в виде сырья и новой продукции.

Чаще всего жители столицы Прикамья сдавали макулатуру и картон — 23,9 тонны, стеклянные бутылки — 9 тонн, одежду и обувь — более 2 тонн, батарейки — 1,1 тонны, пластиковые бутылки и флаконы — 941 кг. Кроме того, в экопункт поступили 375 кг пластиковых крышечек, более 1315,6 кг электротехники, 52,6 кг лекарств в упаковке (на утилизацию), 108,5 кг блистеров от таблеток и 5,8 кг пластиковых карт.

Напомним, экопункт находится в Индустриальном районе, в ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) и работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Расценки на вторсырье размещены в группе ВКонтакте «Экопункт у Планеты/АО “ПРО ТКО”». Вознаграждение за сдачу вторичного сырья также можно направить на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО — пополнить можно не только собственный лицевой счет, но и любой другой.