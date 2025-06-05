Душно и грозы: какой будет погода в Москве на предстоящих выходных

В конце этой недели москвичей и гостей столицы ожидают высокие температуры воздуха. Какой будет погода в столичном регионе на предстоящих выходных, «Вечерняя Москва» узнала у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Эксперт рассказал, что в городе установится сильная жара с довольно душной погодой в дневные часы.
— Ночью в центре Москвы столбики термометров будут подниматься до 20 градусов тепла, а дневная температура в городе может повышаться до 28−30 градусов. Такая обстановка будет и в субботу, и в воскресенье, — сообщил синоптик.
Немного смягчить сильную жару в столице могут послеполуденные грозовые дожди. Они ожидаются в оба выходных дня, но не затянутся на целый день.
— Это не фронтальная гроза — это облако подходит, вырастает до определенной границы, проходит дождь, и температура вновь возвращается к высоким значениям. Поэтому дожди будут кратковременными, — объяснил собеседник «ВМ».
Местами они могут отдать хорошее количество осадков, а местами могут и пройти стороной. Такие явления часто наблюдаются летом — при развитии кучевой дождевой облачности «где-то густо, где-то пусто», пояснил специалист.
Когда в июне ожидаются магнитные бури.
— При грозе могут быть порывы ветра. Но в основном ветер в выходные будет юго-западным со скоростью в пределах 5−10 метров в секунду, — добавил Шувалов.
Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет очень близким к норме — 745 миллиметров ртутного столба с небольшими колебаниями в ту или иную сторону, заключил эксперт.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве предстоящим летом.