«Лада» и «Авангард» провели обмен с участием четырех хоккеистов

Тольяттинцы отдали омичам двух игроков, столько же отправились в обратном направлении.
Ушли 18- и 27-летний защитники Матвей Кривоножкин и Марсель Ибрагимов. Первый в 25 встречах минувшего сезона МХЛ набрал шесть очков (гол + пять ассистов). Есть матч в КХЛ против «Спартака». Второй переехал в 63-й регион на экваторе «регулярки». Сделал четыре результативные передачи.
К «автозаводцам» присоединятся 21- и 24-летний форварды Илья Рейнгардт и Данил Башкиров. Об интересе к последнему со стороны «Лады» писали в конце мая. Всего в лиге у него 82 результативных балла (36+46) за 299 встреч. Контракт — до конца сезона 2026−2027.
Рейнгардт поучаствовал в 66 матчах за «ястребов» и насобирал 21 очко (8+13). Плюс четыре голевые в десяти играх ВХЛ. Брал серебро (2023) и бронзу (2022) МХЛ. С ним соглашение заключили до финиша розыгрыша КХЛ 2025−2026. Также Тольятти получит денежную компенсацию.
Недавно рассказывали, что бывший форвард «Лады» Егор Черников продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».
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