«Лада» и «Авангард» провели обмен с участием четырех хоккеистов

Ушли 18- и 27-летний защитники Матвей Кривоножкин и Марсель Ибрагимов. Первый в 25 встречах минувшего сезона МХЛ набрал шесть очков (гол + пять ассистов). Есть матч в КХЛ против «Спартака». Второй переехал в 63-й регион на экваторе «регулярки». Сделал четыре результативные передачи.