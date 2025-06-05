ТАСС: силовики отрицают применение силы к главреду Ura.ru Козловой

«У меня было и удостоверение, и ордер как на присутствие во время проведения обыска в жилище, так и во время иных следственно-оперативных действий. Им было абсолютно без разницы. Мне пришлось просто ехать за ними. Дениса очень быстро увели, пообщаться нам не дали, пройти вместе с ним на допрос мне не дали. Будет написана жалоба, потому что нарушение колоссальное его прав».