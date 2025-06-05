В Красноярске открылась первая зарядная станция для автомобилей Tesla

Новая станция расположена рядом с ТРЦ «Планета». В будущем компания планирует установить дополнительные зарядные устройства с аналогичными разъемами. В настоящее время в России насчитывается всего около шести таких зарядных станций, расположенных преимущественно в Москве и Подмосковье.