Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске открылась первая зарядная станция для автомобилей Tesla

В Красноярске начала свою работу первая зарядная станция, предназначенная для американских электромобилей Tesla с разъемом NACS.

Качество жизни в вашем регионе

В Красноярске начала свою работу первая зарядная станция, предназначенная для американских электромобилей Tesla с разъемом NACS.

Как сообщает пресс-служба «РСК сети», в краевом центре зарегистрировано около ста автомобилей, которые могут использовать эту зарядку. Ранее владельцам Tesla приходилось прибегать к переходникам или заряжать свои машины от домашних розеток.

Новая станция расположена рядом с ТРЦ «Планета». В будущем компания планирует установить дополнительные зарядные устройства с аналогичными разъемами. В настоящее время в России насчитывается всего около шести таких зарядных станций, расположенных преимущественно в Москве и Подмосковье.