В Красноярске открылась первая зарядная станция для автомобилей Tesla

В Красноярске начала свою работу первая зарядная станция, предназначенная для американских электромобилей Tesla с разъемом NACS.
Как сообщает пресс-служба «РСК сети», в краевом центре зарегистрировано около ста автомобилей, которые могут использовать эту зарядку. Ранее владельцам Tesla приходилось прибегать к переходникам или заряжать свои машины от домашних розеток.
Новая станция расположена рядом с ТРЦ «Планета». В будущем компания планирует установить дополнительные зарядные устройства с аналогичными разъемами. В настоящее время в России насчитывается всего около шести таких зарядных станций, расположенных преимущественно в Москве и Подмосковье.