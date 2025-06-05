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JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Израиль не позволит шведской экоактивистке Грете Тунберг попасть в сектор Газа на борту гуманитарного судна «Мадлен», сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.

Источник: AP 2024

В конце мая французский депутат Европарламента Рима Хасан сообщала, что Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа, несмотря на его блокаду Израилем. Судно «Мадлен», на котором находится Тунберг, относится к «Флотилии свободы», которая занимается доставкой помощи в полуэксклав.

«ЦАХАЛ (армия Израиля — ред.) решил, что судно “Мадлен”, которое следует в Газу с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая экоактивистку Грету Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к сектору Газа», — говорится в материале издания.

Газета отмечает, что прибытие судна ожидается примерно через неделю. Издание подчеркивает, что Израиль решил не пускать судно, чтобы избежать прорыва морской блокады сектора Газа, а если бы он разрешил судну причалить, то его экипаж оказался бы «заперт» в Газе.

Ранее, как пишет Jerusalem Post, экипаж судна заметил беспилотник, который кружил над ним, и обратился к международному сообществу с просьбой о защите.

В начале мая пресс-атташе «Флотилии свободы» Ясемин Аджар сообщала, что одно из судов флотилии подавало сигнал бедствия у берегов Мальты после предполагаемой атаки БПЛА.