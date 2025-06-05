JP: Израиль не допустит судно с Гретой Тунберг на борту в сектор Газа

Газета отмечает, что прибытие судна ожидается примерно через неделю. Издание подчеркивает, что Израиль решил не пускать судно, чтобы избежать прорыва морской блокады сектора Газа, а если бы он разрешил судну причалить, то его экипаж оказался бы «заперт» в Газе.