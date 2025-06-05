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В Молдове фантомные автоцистерны подливают «туману» в бензобак вместо топлива

Государственная инспекция по надзору за непродовольственными товарами бьёт тревогу: в Молдову ввозится бензин, который никто толком не проверяет.

Источник: Комсомольская правда

Так называемые «автоцистерны-призраки» возят топливо с непроверенными счётчиками, что напрямую нарушает закон.

По данным Национального института метрологии, многие перевозчики и АЗС избегают обязательной поверки оборудования. Это значит — неизвестно, сколько бензина вы реально получаете за свои деньги.

Некоторые компании пытались прикрыться сертификатами из Румынии, но такие документы не действуют в Молдове — у стран нет соглашения о взаимном признании в метрологии.

После проверок инспекция выдала запреты и возбудила административные дела.

Вопрос на засыпку:

Как думаете, сколько таких «фантомов» ещё курсирует по нашим дорогам? И сколько литров мы уже недополучили на заправках?