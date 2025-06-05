Выплаты и льготы участникам СВО и другим ветеранам боевых действий: как их оформить

С началом специальной военной операции в России расширился спектр льгот и выплат для ветеранов боевых действий. Кроме того, регулярно дополняется список граждан, которые могут претендовать на статус ветерана боевых действий, а значит и поддержку от государства. Какие денежные выплаты, налоговые, социальные, коммунальные и другие льготы положены ветеранам боевых действий, как и где оформить льготы и какие документы для этого нужны — в материале «Газеты.Ru».
Ветеран боевых действий: кому положен этот статус.
Ветеран боевых действий — это статус, который присваивается гражданам, участвовавшим в военных операциях. Согласно ст. 3 закона «О ветеранах» сюда входят участники боевых действий, добровольных формирований, лица, направлявшиеся на работу в определенные периоды времени в Афганистан, Сирию, прокуроры и следователи, работавшие в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, и ряд других категорий граждан.
С началом СВО в 2022 году список социальных групп, на которые распространяется статус ветерана боевых действий, был расширен. Его получили граждане, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
Как рассказала «Газете.Ru» юрист, координатор проекта «Помощь здесь: Пермский край» по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Лилия Ширяева, статус и удостоверение ветерана боевых действий сейчас могут получить участники специальной военной операции, если они:
* участвовали в проведении СВО;
Ветераном боевых действий могут быть признаны военнослужащие, если они:
* проходят службу по контракту,
Также статус ветерана боевых действий могут получить и лица, не являющиеся военнослужащими в контексте Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а именно:
* лица, которые принимали участие в боевых действиях с 11 мая 2014 г. в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований ДНР и ЛНР;
Кроме того, как стало известно в апреле 2025 года, статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил президент РФ Владимир Путин.
В Государственную думу также внесен законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий священнослужителей в зоне СВО.
Какие льготы установлены для ветеранов боевых действий.
Сегодня ветеранам боевых действий доступен большой перечень льгот, который постоянно растет.
«Меры государственной поддержки для ветеранов боевых действий установлены по различным направлениям. Среди них — финансовые льготы, в частности: ежемесячные денежные выплаты и льготы по пенсионному обеспечению», — пояснила Лилия Ширяева.
~Денежные льготы~
Ветеранам боевых действий положена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эти средства поступают бойцам из Социального фонда России.
~Налоговые льготы~
Ветераны боевых действий освобождаются от уплаты:
* налога на имущество в отношении одного любого объекта, которым ветеран владеет по праву собственности. Это право распространяется на квартиру, дом, гараж, машино-место;
~Коммунальные льготы~
Ветеранам боевых действий доступна:
* компенсация расходов на аренду жилья в размере 50%;
~Медицинские льготы~
Ветераны боевых действий имеют право на:
* получение бесплатной медицинской помощи;
~Трудовые льготы~
Ветераны боевых действий имеют право на профессиональное обучение, профессиональную переподготовку и дополнительное образование за счет государства или за счет работодателя.
Кроме того, каждый регион Российской Федерации предусматривает дополнительные меры поддержки для ветеранов боевых действий. Узнать о положенных мерах поддержки можно через «Госуслуги».
Какие льготы полагаются участникам СВО и их семьям.
Помимо вышеперечисленных льгот, для участников СВО и их семей действует ряд мер поддержки.
~Пенсионные льготы~
* Повышенный пенсионный стаж. Год участия в СВО приравнивается к двум годам стажа.
~Социальные выплаты и льготы~
* Ежемесячная выплата Героям России. Предоставляется в увеличенном размере: 98 194,28 ₽
~Образовательные льготы~
Участники СВО и их дети имеют право поступать в российские вузы по квоте. На поступление без экзаменов могут рассчитывать:
* Герои РФ,
~Выплаты при получении инвалидности~
Государственная пенсия, если инвалидность получена из-за травмы при исполнении обязанностей в ходе СВО:
* I группа — 26 472,24 ₽
Государственная пенсия, если инвалидность стала следствием заболевания, полученного при исполнении обязанностей в ходе СВО:
* I группа — 22 060,20 ₽
Страховая пенсия по инвалидности. Составляет 13 654 ₽, оформляется без обращения.
Ежемесячная выплата по инвалидности из-за травмы или заболевания, полученных в ходе СВО. Составляет 7 605,52 ₽, оформляется без обращения.
~Ежемесячная денежная компенсация по военной травме~
* I группа — 24 076,96 ₽
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по военной травме. Составляет 1 000 ₽
Технические средства реабилитации.
Социальный фонд предоставляет ветеранам СВО с инвалидностью технические средства реабилитации (ТСР), включая протезы, трости, инвалидные кресла и прочие изделия. Их можно получить:
* в натуральном виде в организации, обеспечивающей ТСР,
Куда обратиться за оформлением льгот.
У участника СВО есть несколько вариантов оформления льгот:
Социальный фонд России.
Большинство льгот для бойцов курирует Социальный фонд России. Обратитесь в его отделение по месту жительства.
«Госуслуги».
* Авторизуйтесь на «Госуслугах».
Фонд «Защитники Отечества».
Обратитесь в отделение фонда «Защитники Отчества», получите консультацию и помощь в оформлении льгот.
МФЦ.
Обратитесь в МФЦ по месту жительства. Сообщите консультанту, что вы — участник СВО. Вам помогут быстро и правильно оформить нужные льготы.
Как получить удостоверение ветерана боевых действий.
Удостоверение ветерана боевых действий — основной документ, подтверждающий право на получение мер государственной поддержки: субсидий, социальных выплат, льгот и т.д.
«Этот документ содержит информацию о его получателе и указывает на основания признания военнослужащего ветераном боевых действий», — рассказала Лилия Ширяева.
Процедура получения удостоверения и соответствующих льгот регулируется постановлением Правительства РФ № 763 от 19.12.2003 «Об удостоверении ветерана боевых действий» и приказом министра обороны РФ от 09.03.2023 № 111 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Министерстве обороны Российской Федерации».
Участники специальной военной операции, в том числе добровольцы, могут оформить удостоверение ветерана боевых действий как с момента начала участия в СВО, так и в любое время после окончания службы.
Существует два вида удостоверений ветерана боевых действий: ~бумажное и электронное.~
Чтобы получить бумажное удостоверение:
1. Обратитесь с документами:
* к командиру или начальнику;
2. Дождитесь рассмотрения заявление. Обычно на это отводится 40 календарных дней.
3. Получите удостоверение.
Как получить электронное удостоверение ветерана боевых действий.
Электронное удостоверение — это полноценный аналог удостоверения ветерана боевых действий на бумажном носителе. Его особенность в многофункциональности: электронный вариант служит не только удостоверением, но и социальной картой, платежным инструментом.
Выпускается такое электронное удостоверение по единому стандарту в виде пластиковой карты «СВОи». Действует бессрочно на всей территории РФ.
Чтобы оформить электронное удостоверение «СВОи»:
* Подготовьте документы: паспорт РФ, СНИЛС, удостоверение ВБД или свидетельство о праве на льготы.
Как изменятся льготы для ветеранов боевых действий в будущем.
Сегодня спектр льгот, предоставляемых ветеранам СВО, охватывает очень многие сферы: от ЖКХ и банков до медицины и помощи семьям. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что этот перечень продолжит расширяться.
Сегодня в Госдуме активно обсуждают дальнейшее повышение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. Депутаты предлагают повысить выплату до уровня прожиточного минимума.
А еще у действующих военных и ветеранов СВО скоро появится возможность брать жилье в ипотеку на очень выгодных условиях — всего под 2%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Этот механизм льготного ипотечного кредитования для защитников Отечества и их семей будет запущен по указу президента РФ Владимира Путина. Ипотечная ставка под 2% будет действовать во всех регионах России. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурга и Ленобласти лимит на жилье составит 12 млн рублей. В других регионах нашей страны максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.