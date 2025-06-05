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Правила продажи алкоголя в летних кафе Башкирии намерены ужесточить

В Башкирии хотят ужесточить правила продажи алкоголя в летних кафе.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Депутаты парламента Башкирии готовят изменения в закон об обороте алкогольной продукции, которые коснутся работы летних веранд. Как сообщил председатель законодательного органа Константин Толкачев, новый законопроект предусматривает возможность продажи алкоголя в сезонных кафе при соблюдении строгих требований.

Основные условия включают:

— полное соответствие федеральным нормам продажи алкоголя в общепите;

— наличие специального заключения от Минторга республики о соответствии веранды установленным стандартам.

— Мы рассчитываем, что это создаст прозрачные условия, способствуя упорядочению оборота алкоголя и защите прав граждан, — отметил Толкачев.

Конкретные требования к обустройству летних зон и порядок получения разрешений разработает правительство республики.

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