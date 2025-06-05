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Песков высказался о важности Дня русского языка

Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День русского языка одним из важнейших для России.

Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин работает в четверг в Ново-Огарево и проведет Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, где глава государства выступит со вступительным словом. Сам совет будет работать в смешанном режиме.

«Само заседание приурочено к завтрашнему Дню русского языка — одному из важнейших для нас, нашей страны дней», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что большая часть участников будет принимать участие в совете в режиме видеоконференции. На заседании выступят советник президента РФ Елена Ямпольская, которая доложит, как выполнялись поручения главы государства по реализации госполитики по поддержке русского языка и народов России. В заседании поучаствует и помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, выступит глава Российского общества «Знание» Максим Древаль, который расскажет о всероссийском конкурсе «Родная игрушка» и о молодежной мобильной интеллектуальной игре «Скажи по-русски». Также на заседании выступят заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, который сообщит о возрождении практики чтецких программ в образовательных организациях.