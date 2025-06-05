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Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса

Редактора свердловского отделения URA.RU Аллаярова отпустили после допроса.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.

«Аллаяров — свидетель, уже на свободе, как и Бодров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще одна сотрудница редакции сейчас на допросе.

Обыски в редакции URA.RU.

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции агентства проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Сообщалось о задержании трех сотрудников.

Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».

В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.

URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.