Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса

В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции агентства проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Сообщалось о задержании трех сотрудников.