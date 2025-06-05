В Ростовской области избрали семь мировых судей

Парламентарии Ростовской области избрали семь мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона сегодня, 5 июня.
На трехлетний срок были утверждены:
— Марина Железнякова — Кировский судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 1;
— Юлия Рыжова — Советский судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 1;
— Елена Калабухова — Новочеркасский судебный район, судебный участок № 4;
Повторно без ограничения срока полномочий были назначены:
— Наира Серопян — Железнодорожный судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 2;
— Елена Пустоварова — Первомайский судебный район Ростова-на-Дону, судебный участок № 9;
— Максим Ткаченко — Мясниковский судебный район, судебный участок № 2;
— Александр Карпенко — Романтеевский судебный район, судебный участок № 1.
Все представленные кандидаты успешно сдали квалификационные экзамены и получили необходимые рекомендации.
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