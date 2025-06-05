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МВД предупредило о блокировке номеров, сдающих аккаунты в аренду мошенникам

МВД: номера абонентов, сдающих аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Номера абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться, предупредила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила в своем в Telegram-канале, что все чаще мошеннические колл-центры «за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями».

«Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях», — заявила Волк.

Также в ведомстве напомнили, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь уголовную ответственность.

«На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров», — отметила Волк.

В Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщается, что количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, за четыре месяца текущего года возросло на 46%.