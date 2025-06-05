Жителей Тульской области осудили за вымогательства, грабежи и разбои

«Государственные обвинители органов прокуратуры региона поддержали в суде обвинение по уголовному делу в отношении пяти жителей г. Белева в возрасте от 22 до 35 лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении в составе организованной группы, с применением насилия и угрозой его применения преступлений, предусмотренных п. “а”. ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в целях хищения чужого имущества), п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества), п. “а” ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества)», — говорится в сообщении.