Гонка за федеральными деньгами на ФКГС: на каком месте Самара?

Предельно скучно звучит казенная формулировка «благоустройство ведется в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды”» (ФКГС), входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Но за ней кроются яркие и вполне себе веселые общественные пространства, до перевоплощения больше походившие на знаменитые самарские «курмыши». Активность в голосовании — не пустая формальность. От нее зависит объем средств, выделяемых каждому из регионов на то, чтобы привести в порядок общественные пространства в городах, райцентрах и селах.