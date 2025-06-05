Гонка за федеральными деньгами на ФКГС: на каком месте Самара?

Голосование, какие парки, скверы, бульвары и дворы стоит благоустроить в 2026 году, по всей стране вышло на финишную прямую: оно завершается через неделю, 12 июня.
Предельно скучно звучит казенная формулировка «благоустройство ведется в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды”» (ФКГС), входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Но за ней кроются яркие и вполне себе веселые общественные пространства, до перевоплощения больше походившие на знаменитые самарские «курмыши». Активность в голосовании — не пустая формальность. От нее зависит объем средств, выделяемых каждому из регионов на то, чтобы привести в порядок общественные пространства в городах, райцентрах и селах.
Например, в столице региона по инициативе привели в порядок Воронежские озера, парк «Молодежный», бульвар по улице Чернореченской, сквер на Крымской площади. Там обустроили зоны отдыха и новые дорожки, пространства для выгула собак, малые архитектурные формы, ограждения, высадили новые растения.
А в прошлом году жители областного центра выбрали для благоустройства скверы Экономистов (32,2 тыс. голосов) и по Зубчаниновскому шоссе (25,2 тыс.), а также парк Щорса (29 тыс.). В 2025-м голоса принимаются до 12 июня.
«МК в Самаре» решил посмотреть, насколько активно голосуют наши ближние и дальние соседи, что они выбирают и как на их фоне смотрится Самарская область.
Начнем с ПФО. В Пензе проголосовали 91 тыс. человек (около 18,6% от общего числа горожан). Там лидирует ЦПКиО им. Белинского с 21 тыс. голосов. В Чебоксарах с территориями для обновления определились 48 тыс. горожан (примерно 9,4%).
Пройдем на восток. В Екатеринбурге свой выбор сделали уже более 303 тыс. местных жителей (порядка 19,5%). Для победы нужно 389. Это рекордно высокая планка вхождения в проект ФКГС, но жителям столицы Урала она по силам, пишет «МК в Екатеринбурге». Конечно, если каждый проявит активность и заинтересованность в улучшении городской среды.
Проголосовали за привлекательные проекты и 140 тыс. югорчан (7,8%). В нынешнем конкурсе участвуют 52 проекта из 15 муниципалитетов ХМАО. В списке лидеров — набережная Ханты-Мансийске в районе улицы Самаровской (самарцы, это не ошибка)) — ред.). В одном из самых малочисленных субъектов РФ — Ненецком автономном округе — показатели скромнее: чуть больше 3 тыс. человек, но это 7,2% жителей.
Двинемся в сторону столицы. В Ивановской области, например, свой выбор сделали свыше 71 тыс. местных (около 7,9%). В этом году определят победителей из 41 объекта в 17 городах и поселках. А в Костромском регионе к утру 3 июня голоса отдали больше 60 тыс. жителей (почти 10,7%). Там за 5 лет обновили около 700 территорий.
Ну, а в нашей губернии, на момент выпуска материала, проголосовали 409 тыс. человек. Это 13,1% от общего числа населения. Пока остаемся крепки середняком по сравнению с другими субъектами. Но и цифры приблизительные, нужно поднажать!
В Самаре снова лидируют Воронежские озера (38 тыс.), в Тольятти — набережная Комсомольского района «Певческое поле» (29 тыс.), в Сызрани — сквер по Кадровой, 43 и Людиновской, 16 и 29.
Выбрать территорию можно по ссылке: 63.gorodsreda.ru/. Для этого войдите на портал через «Госуслуги», нажмите на кнопку «Голосовать», выберете муниципалитет и объект из списка.
Не забудьте попросить сделать свой выбор соседей, друзей и знакомых. Осталась неделя!
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