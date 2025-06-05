Директора фирмы в Алтайском крае обвинили в хищении при ремонте в школе.

«По данным следствия, в сентябре 2024 года руководство коммерческой организации заключило контракт на выполнение работ по реконструкции крыши здания МБОУ “Советская СОШ” стоимостью более 39 миллионов рублей. Получив авансовый платеж, подрядчик, создавая видимость исполнения условий контракта, выполнил работы по реконструкции крыши школы лишь на 30%, при этом неоднократно продлевая сроки. Таким образом обвиняемый похитил свыше 14 миллионов рублей, выделенных в качестве аванса из бюджета региона, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщает ведомство.