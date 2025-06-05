В Московском зоопарке у пары мадагаскарских удавов родились детеныши

«Детеныши появились на свет в один день. Их родители родились и выросли в Московском зоопарке. Нынешнее потомство — результат первого успешного размножения у молодой пары. Беременность у мадагаскарских удавов длится порядка шести месяцев. Детеныши рождаются крупными, около 40 сантиметров в длину. Пол новорожденных малышей пока не известен. Зоологи поместили каждого из них в отдельные террариумы в служебных помещениях, их не могут видеть посетители», — приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.