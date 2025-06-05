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Жителей Иркутска будут штрафовать за теггинг

Административное наказание начинается от тысячи рублей для физических лиц и до 50 тысяч для юридических.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске художников, которые оставляют тегги на домах, будут штрафовать. Такой закон вступил в силу в регионе. Полицейские проводят рейды и информируют представителей управляющих компаний, владельцев офисных и административных о важности закрашивать надписи на фасадах. А горожан предостерегают не наносить граффити в неположенных для этого местах.

— Если мы увидели на здании граффити, то устанавливаем собственника объекта. При наличии видеонаблюдения можем определить время совершения правонарушения и установить художника. Все собранные материалы направляем в администрацию, — прокомментировал врио заместителя начальника полиции полиции Виктор Шанаров.

Таких документов в комитеты по управлению городскими округами Иркутска уже поступило 14 экземпляров. Подобные надписи портят внешний облик города и несут сведения криминального характера. Поэтому за рисунки на домах теперь придется платить от тысячи рублей физическим лицам и до 50 тысяч юридическим. Деньги со штрафов направят в городской бюджет.