Жителей Иркутска будут штрафовать за теггинг

В Иркутске художников, которые оставляют тегги на домах, будут штрафовать. Такой закон вступил в силу в регионе. Полицейские проводят рейды и информируют представителей управляющих компаний, владельцев офисных и административных о важности закрашивать надписи на фасадах. А горожан предостерегают не наносить граффити в неположенных для этого местах.
— Если мы увидели на здании граффити, то устанавливаем собственника объекта. При наличии видеонаблюдения можем определить время совершения правонарушения и установить художника. Все собранные материалы направляем в администрацию, — прокомментировал врио заместителя начальника полиции полиции Виктор Шанаров.
Таких документов в комитеты по управлению городскими округами Иркутска уже поступило 14 экземпляров. Подобные надписи портят внешний облик города и несут сведения криминального характера. Поэтому за рисунки на домах теперь придется платить от тысячи рублей физическим лицам и до 50 тысяч юридическим. Деньги со штрафов направят в городской бюджет.