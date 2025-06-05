Жителей Иркутска будут штрафовать за теггинг

В Иркутске художников, которые оставляют тегги на домах, будут штрафовать. Такой закон вступил в силу в регионе. Полицейские проводят рейды и информируют представителей управляющих компаний, владельцев офисных и административных о важности закрашивать надписи на фасадах. А горожан предостерегают не наносить граффити в неположенных для этого местах.